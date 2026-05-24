Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил глубокие соболезнования семьям погибших в Старобельске Луганской Народной Республики.
«Это невосполнимая утрата», — подчеркнул глава региона.
В ночь на 22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что число погибших на данный момент составляет 18 человек. Число пострадавших - более 40.
«Это не война. Это расстрел беззащитных — трусливый и подлый. Преступление, которому нет срока давности. Мы не забудем этих имен. Мы не простим тех, кто отдал приказ, и тех, кто на Западе сейчас отводит глаза. Такие удары не ломают — они выжигают все фальшивое и оставляют только главное: боль, ярость и единство. Мы своих не бросаем. Никогда». – отметил Дрозденко.