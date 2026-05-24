Губернатор Ленобласти выразил соболезнования семьям погибших при ударе по общежитию в Старобельске

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил глубокие соболезнования семьям погибших в Старобельске Луганской Народной Республики.

«Это невосполнимая утрата», — подчеркнул глава региона.

Число погибших на данный момент составляет 18 человек. Число пострадавших - более 40.
Фото: правительство Ленобласти.

В ночь на 22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что число погибших на данный момент составляет 18 человек. Число пострадавших - более 40.

«Это не война. Это расстрел беззащитных — трусливый и подлый. Преступление, которому нет срока давности. Мы не забудем этих имен. Мы не простим тех, кто отдал приказ, и тех, кто на Западе сейчас отводит глаза. Такие удары не ломают — они выжигают все фальшивое и оставляют только главное: боль, ярость и единство. Мы своих не бросаем. Никогда». – отметил Дрозденко.

Еще один человек скончался после обстрела колледжа в Старобельске
Общее число погибших достигло 11 человек. В Старобельске скончался еще один человек в результате обстрела ВСУ здания общежития педагогического колледж...
Новости СВО

На Международном книжном салоне в Петербурге обсудили роль культуры и литературы в поддержке участников СВО

В рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона прошел круглый стол под названием «Творческий патриотический полк: культура в поддержку специальной военной операции».

Все участники объединились вокруг идеи поддержки российских военных и понимания целей специальной военной операции.

В нем приняли участие авторы, в частности, поэт из Соснового Бора Роман Третьяков с циклом стихов «Сыновья уходят в вечность», руководитель литературного объединения ветеранов боевых действий при Союзе писателей России Олег Булычев, редакция газеты «Гатчинская правда», выпустившая книгу про героев СВО на основе своих публикаций, создатель музея СВО с позывным «Алела», президент «Невского фронта» Александр Алеханов.

Все участники объединились вокруг идеи поддержки российских военных и понимания целей специальной военной операции. В ходе обсуждения было представлено множество примеров помощи фронту и культурных инициатив. В диалоге активно участвовали курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

В Ленобласти усилят поддержку участников СВО и их семей
Союз дорожников Ленинградской области, союз ветеранов спецназа «Тайфун», «Леноблводоканал» подписали соглашение с Мультицентром социальной и трудовой...
