weather 18.3°
$ 71.21
82.54

Главная / Новости / Еще один человек скончался после обстрела колледжа в Старобельске

Новости outside

Еще один человек скончался после обстрела колледжа в Старобельске

Общее число погибших достигло 11 человек.

В Старобельске скончался еще один человек в результате обстрела ВСУ здания общежития педагогического колледжа. Общее число жертв достигло 11, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«По состоянию на полдень, 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: восемь девушек и три парня. Ранения различной степени тяжести получили 41 человек», — сообщил он.

Ранее президент России Владимир Путин осудил киевский режим за удар по общежитию колледжа, где находились студенты. Глава государства поручил Минобороны проработать предложения ответа на теракт ВСУ.

Фото: magnific/ rawpixel. com

Теги

Старобельск теракт
Новости Социум

До 20 градусов тепла и ливни: прогноз погоды в Ленобласти на 24 мая

Синоптики рассказали о погоде в регионе в последний день недели.

До 20 градусов тепла и ливни: прогноз погоды в Ленобласти на 24 мая - Синоптики рассказали о погоде в регионе в последний день недели.
Фото: МЧС ЛО

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 24 мая. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами днем возможны ливни с грозой. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Ветер юго-западный, западный ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 гр., местами до +13 гр., днём +15...+20 гр. Атмосферное давление будет понижаться», — передают в ведомстве.

Вам будет интересно
Штормовое предупреждение продлили в Ленобласти до 24 мая
Ливни с грозой и сильным ветром пройдут в регионе в воскресенье. Гидрометцентр России продлил штормовое предупреждение в Ленинградской области до вече...
23.05.2026
194

Теги

Погода в Ленобласти

Популярное

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил

14:05 19.05.2026

В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату
В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату

12:17 21.05.2026

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться