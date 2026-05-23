В Старобельске скончался еще один человек в результате обстрела ВСУ здания общежития педагогического колледжа. Общее число жертв достигло 11, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«По состоянию на полдень, 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: восемь девушек и три парня. Ранения различной степени тяжести получили 41 человек», — сообщил он.

Ранее президент России Владимир Путин осудил киевский режим за удар по общежитию колледжа, где находились студенты. Глава государства поручил Минобороны проработать предложения ответа на теракт ВСУ.

