Специалисты Экомилиции Ленобласти провели проверку качества воздуха в Киришах после обращений местных жителей.
21 мая передвижная лаборатория исследовала качество атмосферного воздуха на наличие превышений предельно допустимых концентраций химических веществ. По результатам исследования нормативы не были превышены.
Проверка охватывала основные показатели загрязнения, включая содержание диоксида азота, оксида азота, аммиака, сероводорода, оксида углерода и озона. Все полученные результаты находятся в пределах допустимых значений.
Власти региона отметили, что экологическая ситуация в Киришах остается на постоянном контроле профильных служб и регионального экологического надзора.