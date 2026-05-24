Новости Социум

Экомилиция не выявила превышений норм загрязнения воздуха в Киришах

Специалисты Экомилиции Ленобласти провели проверку качества воздуха в Киришах после обращений местных жителей.

21 мая передвижная лаборатория исследовала качество атмосферного воздуха на наличие превышений предельно допустимых концентраций химических веществ. По результатам исследования нормативы не были превышены.

Фото: экомилиция ЛО.

Проверка охватывала основные показатели загрязнения, включая содержание диоксида азота, оксида азота, аммиака, сероводорода, оксида углерода и озона. Все полученные результаты находятся в пределах допустимых значений.

Власти региона отметили, что экологическая ситуация в Киришах остается на постоянном контроле профильных служб и регионального экологического надзора.

экомилиция Ленобласть Кириши
Новости СВО

На Международном книжном салоне в Петербурге обсудили роль культуры и литературы в поддержке участников СВО

В рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона прошел круглый стол под названием «Творческий патриотический полк: культура в поддержку специальной военной операции».

В нем приняли участие авторы, в частности, поэт из Соснового Бора Роман Третьяков с циклом стихов «Сыновья уходят в вечность», руководитель литературного объединения ветеранов боевых действий при Союзе писателей России Олег Булычев, редакция газеты «Гатчинская правда», выпустившая книгу про героев СВО на основе своих публикаций, создатель музея СВО с позывным «Алела», президент «Невского фронта» Александр Алеханов.

Все участники объединились вокруг идеи поддержки российских военных и понимания целей специальной военной операции. В ходе обсуждения было представлено множество примеров помощи фронту и культурных инициатив. В диалоге активно участвовали курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

СВО Ленобласть Петербург книжный салон

