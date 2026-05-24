weather 16°
$ 71.21
82.54

Главная / Для души / Алексей Сальников из Ленобласти стал лучшим ветеринарным ортопедом СЗФО

Для души Новости

Алексей Сальников из Ленобласти стал лучшим ветеринарным ортопедом СЗФО

Алексей Сальников из «Племхоза имени Тельмана» в Ленобласти стал победителем открытого конкурса «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного федерального округа».

Теперь Алексей будет представлять Ленинградскую область на федеральных соревнованиях, сообщила пресс-служба правительства региона.

Алексей Сальников из Ленобласти стал лучшим ветеринарным ортопедом СЗФО - В соревнованиях участвовали 20 ветеринарных врачей и специалистов в области ортопедии, а также восем
Фото: правительство Ленобласти.

Конкурс прошел в Беседском сельскохозяйственном техникуме. В соревнованиях участвовали 20 ветеринарных врачей и специалистов в области ортопедии, а также восемь студентов.

«Сегодня здоровье молочного скота — это уже вопрос экономики. Молочная продуктивность коров во многом зависит от качества копыт, а без высококвалифицированных специалистов-ортопедов не обойтись. Внимание ко всем составляющим позволяет Ленинградской области быть в лидерах по производству молока в России», — отметил вице-губернатор по АПК Ленобласти Олег Малащенко.

Вам будет интересно
Россиянам рассказали, в каких случаях могут оштрафовать за выращивание картофеля на участке
Выращивание картофеля на собственном участке для личных нужд не влечет штрафов. Однако при продаже урожая и нарушении ряда требований у дачников могут...
22.05.2026
355

Теги

ветеринар конкурс СЗФО Ленобласть
Новости СВО

На Международном книжном салоне в Петербурге обсудили роль культуры и литературы в поддержке участников СВО

В рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона прошел круглый стол под названием «Творческий патриотический полк: культура в поддержку специальной военной операции».

На Международном книжном салоне в Петербурге обсудили роль культуры и литературы в поддержке участников СВО - Все участники объединились вокруг идеи поддержки российских военных и понимания целей специальной во

В нем приняли участие авторы, в частности, поэт из Соснового Бора Роман Третьяков с циклом стихов «Сыновья уходят в вечность», руководитель литературного объединения ветеранов боевых действий при Союзе писателей России Олег Булычев, редакция газеты «Гатчинская правда», выпустившая книгу про героев СВО на основе своих публикаций, создатель музея СВО с позывным «Алела», президент «Невского фронта» Александр Алеханов.

Все участники объединились вокруг идеи поддержки российских военных и понимания целей специальной военной операции. В ходе обсуждения было представлено множество примеров помощи фронту и культурных инициатив. В диалоге активно участвовали курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

Вам будет интересно
В Ленобласти усилят поддержку участников СВО и их семей
Союз дорожников Ленинградской области, союз ветеранов спецназа «Тайфун», «Леноблводоканал» подписали соглашение с Мультицентром социальной и трудовой...
24.05.2026
126

Теги

СВО Ленобласть Петербург книжный салон

Популярное

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил

14:05 19.05.2026

В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату
В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату

12:17 21.05.2026

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться