Алексей Сальников из «Племхоза имени Тельмана» в Ленобласти стал победителем открытого конкурса «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного федерального округа».
Теперь Алексей будет представлять Ленинградскую область на федеральных соревнованиях, сообщила пресс-служба правительства региона.
Конкурс прошел в Беседском сельскохозяйственном техникуме. В соревнованиях участвовали 20 ветеринарных врачей и специалистов в области ортопедии, а также восемь студентов.
«Сегодня здоровье молочного скота — это уже вопрос экономики. Молочная продуктивность коров во многом зависит от качества копыт, а без высококвалифицированных специалистов-ортопедов не обойтись. Внимание ко всем составляющим позволяет Ленинградской области быть в лидерах по производству молока в России», — отметил вице-губернатор по АПК Ленобласти Олег Малащенко.