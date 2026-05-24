В Ленобласти усилят поддержку участников СВО и их семей

Союз дорожников Ленинградской области, союз ветеранов спецназа «Тайфун», «Леноблводоканал» подписали соглашение с Мультицентром социальной и трудовой интеграции о сотрудничестве, направленное на поддержку участников СВО.

Подписание состоялось 22 мая во Всеволожске. Главной целью соглашения станет поддержка ветеранов СВО, включая участников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Речь идет о содействии в трудоустройстве, социальной адаптации, поддержке семей военнослужащих и вовлечении ветеранов в общественную жизнь.

Стороны договорились совместно проводить патриотические и социальные мероприятия, развивать партнерские проекты, а также обмениваться опытом и информацией. Особое внимание планируется уделить вопросам занятости и профессиональной интеграции участников спецоперации.

Соглашение будет действовать до конца 2026 года с возможностью дальнейшего продления.

СВО мультицентр всеволожск
На Международном книжном салоне в Петербурге обсудили роль культуры и литературы в поддержке участников СВО

В рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона прошел круглый стол под названием «Творческий патриотический полк: культура в поддержку специальной военной операции».

В нем приняли участие авторы, в частности, поэт из Соснового Бора Роман Третьяков с циклом стихов «Сыновья уходят в вечность», руководитель литературного объединения ветеранов боевых действий при Союзе писателей России Олег Булычев, редакция газеты «Гатчинская правда», выпустившая книгу про героев СВО на основе своих публикаций, создатель музея СВО с позывным «Алела», президент «Невского фронта» Александр Алеханов.

Все участники объединились вокруг идеи поддержки российских военных и понимания целей специальной военной операции. В ходе обсуждения было представлено множество примеров помощи фронту и культурных инициатив. В диалоге активно участвовали курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

СВО Ленобласть Петербург книжный салон

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
14:05 19.05.2026

12:17 21.05.2026

20:30 17.05.2026

