Союз дорожников Ленинградской области, союз ветеранов спецназа «Тайфун», «Леноблводоканал» подписали соглашение с Мультицентром социальной и трудовой интеграции о сотрудничестве, направленное на поддержку участников СВО.

Подписание состоялось 22 мая во Всеволожске. Главной целью соглашения станет поддержка ветеранов СВО, включая участников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Речь идет о содействии в трудоустройстве, социальной адаптации, поддержке семей военнослужащих и вовлечении ветеранов в общественную жизнь.

Стороны договорились совместно проводить патриотические и социальные мероприятия, развивать партнерские проекты, а также обмениваться опытом и информацией. Особое внимание планируется уделить вопросам занятости и профессиональной интеграции участников спецоперации.

Соглашение будет действовать до конца 2026 года с возможностью дальнейшего продления.