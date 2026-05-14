weather 7.6°
$ 73.34
85.90

Главная / Новости / Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов участникам СВО

Новости СВО

Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов участникам СВО

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон об освобождении участников СВО и их супруг/супругов от обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей.

Данная мера поддержки предусмотрена для тех, кто подпишет контракт с Минобороны с 1 мая 2026 года сроком не менее года. Согласно закону, обязательным условием станет наличие вступившего в силу до этой даты решения суда о взыскании задолженности, а также выдача исполнительного документа или его предъявление к исполнению.

Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году.

Вам будет интересно
В Выборге продолжает работу штаб по информированию о контрактной службе
В Выборге продолжает работу организационный штаб «СВОй Выборг», где жители могут получить консультации по вопросам заключения контракта с Министерство...
04.05.2026
336

Теги

кредит СВО
Новости Происшествия Главное

Суд утвердил конфискацию имущества у бывшего замруководителя Росавтодора

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя руководителя Росавтодора и членов его семьи.

Суд утвердил конфискацию имущества у бывшего замруководителя Росавтодора - Апелляционные жалобы ответчиков отклонены.
Скрин видео: Объединенной пресс-службы судов Петербурга

Апелляционные жалобы ответчиков отклонены. В собственность государства переходят квартиры, машино-места, автомобили и земельный участок, расположенные в Москве, Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее установлено, что Самарьянов использовал свои должностные полномочия для личного обогащения. Он покупал недвижимость и автомобили, оформляя их на близких лиц — бывшую супругу, мать, сестру и ее сожителя, чтобы скрыть реальное имущественное положение. Так, с 2009 по 2023 год доход его и его близких от трудовой деятельности составил около 60 млн рублей, а стоимость их имущества более 250 млн рублей.

Вам будет интересно
Суд Петербурга изъял имущество на 220 млн рублей у экс-замглавы Росавтодора
Имущество бывшего заместителя руководителя Росавтодора Андрея Самарьянова и его семьи на 220 млн рублей изъяли в доход государства. Такое решение прин...
29.01.2026
593

Теги

суд конфискация имущества Росавтодор

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться