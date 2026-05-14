Госдума приняла в первом чтении и в целом закон об освобождении участников СВО и их супруг/супругов от обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей.

Данная мера поддержки предусмотрена для тех, кто подпишет контракт с Минобороны с 1 мая 2026 года сроком не менее года. Согласно закону, обязательным условием станет наличие вступившего в силу до этой даты решения суда о взыскании задолженности, а также выдача исполнительного документа или его предъявление к исполнению.

Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году.