Главная / Новости / В Ленинградской области начала работать конная экомилиция

В Ленинградской области начала работать конная экомилиция

В Ленинградской области начала работать конная экомилиция. Об этом стало известно в рамках акции «Всероссийский день посадки леса», в которой приняли участие Госэконадзор и конная экомилиция. Мероприятие прошло в Орлинском участковом лесничестве.

Фото: Госэконадзор

По словам председателя комитета Госэконадзора Ленобласти Рамилы Агаевой, конная экомилиция будет патрулировать леса и выявлять несанкционированные свалки в труднодоступных местах. Лошади помогут оперативно добираться до удаленных участков и эффективнее бороться с нарушителями.

Новости СВО

На Международном книжном салоне в Петербурге обсудили роль культуры и литературы в поддержке участников СВО

В рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона прошел круглый стол под названием «Творческий патриотический полк: культура в поддержку специальной военной операции».

В нем приняли участие авторы, в частности, поэт из Соснового Бора Роман Третьяков с циклом стихов «Сыновья уходят в вечность», руководитель литературного объединения ветеранов боевых действий при Союзе писателей России Олег Булычев, редакция газеты «Гатчинская правда», выпустившая книгу про героев СВО на основе своих публикаций, создатель музея СВО с позывным «Алела», президент «Невского фронта» Александр Алеханов.

Все участники объединились вокруг идеи поддержки российских военных и понимания целей специальной военной операции. В ходе обсуждения было представлено множество примеров помощи фронту и культурных инициатив. В диалоге активно участвовали курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

