В Ленинградской области начала работать конная экомилиция. Об этом стало известно в рамках акции «Всероссийский день посадки леса», в которой приняли участие Госэконадзор и конная экомилиция. Мероприятие прошло в Орлинском участковом лесничестве.

По словам председателя комитета Госэконадзора Ленобласти Рамилы Агаевой, конная экомилиция будет патрулировать леса и выявлять несанкционированные свалки в труднодоступных местах. Лошади помогут оперативно добираться до удаленных участков и эффективнее бороться с нарушителями.