Роспотребнадзор предупредил о риске заражения лихорадкой Западного Нила после укуса комара.
Комары в России могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила, предупредили в Роспотребнадзоре. Граждан призывают соблюдать меры безопасности при отдыхе на природе и работе на даче.
«Основные меры профилактики — защита от укусов комаров: на природе применяйте репелленты, в жилых и дачных помещениях используйте москитные сетки», — приводит сообщение экспертов РИА Новости.
Также в ведомстве рекомендуют избегать стоячей воды на дачных участках, лоджиях и балконах. Еще одна важная рекомендация — носить закрытую одежду при посещении парковых зон.
