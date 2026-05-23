Роспотребнадзор предупредил о риске заражения лихорадкой Западного Нила после укуса комара.

Комары в России могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила, предупредили в Роспотребнадзоре. Граждан призывают соблюдать меры безопасности при отдыхе на природе и работе на даче.

«Основные меры профилактики — защита от укусов комаров: на природе применяйте репелленты, в жилых и дачных помещениях используйте москитные сетки», — приводит сообщение экспертов РИА Новости.

Также в ведомстве рекомендуют избегать стоячей воды на дачных участках, лоджиях и балконах. Еще одна важная рекомендация — носить закрытую одежду при посещении парковых зон.

