На Международном книжном салоне в Петербурге обсудили роль культуры и литературы в поддержке участников СВО

В рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона прошел круглый стол под названием «Творческий патриотический полк: культура в поддержку специальной военной операции».

В нем приняли участие авторы, в частности, поэт из Соснового Бора Роман Третьяков с циклом стихов «Сыновья уходят в вечность», руководитель литературного объединения ветеранов боевых действий при Союзе писателей России Олег Булычев, редакция газеты «Гатчинская правда», выпустившая книгу про героев СВО на основе своих публикаций, создатель музея СВО с позывным «Алела», президент «Невского фронта» Александр Алеханов.

Все участники объединились вокруг идеи поддержки российских военных и понимания целей специальной военной операции. В ходе обсуждения было представлено множество примеров помощи фронту и культурных инициатив. В диалоге активно участвовали курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

Материнский капитал превысит 1 млн рублей в ближайшие годы

Размер материнского капитала в России в ближайшие годы превысит один миллион рублей, выплата индексируется каждый год, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Материнский капитал ежегодно индексируется, и в ближайшие годы он уже превысит отметку в 1 млн рублей. Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья», — сказал Котяков.

Также министр напомнил, что при рождении третьего ребенка семья может получить выплату в размере 450 тысяч рублей для ипотечного кредита.

Напомним, после индексации в 2026 году размер маткапитала вырос на 5,6% и составил 728,92 тыс. руб. за первого ребенка. За второго ребенка мать может получить 234,32 тыс. руб. или 963,24 тыс. руб., если не был оформлен сертификат на первенца.

