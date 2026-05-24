В Петербурга задержан мужчина, который выстрелил в 11-летнего мальчика, игравшего на саксофоне на улице.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошел у дома по Минскому переулку, полицию вызвал прохожий.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что игра ребенка не понравилась 38-летнему мужчине, который жил в соседнем доме. Решив «наказать» уличного музыканта, злоумышленник из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружия.

Ребенок госпитализирован. Подозреваемый задержан. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Как сообщила «Фонтанка», ребенка доставили в детскую больницу с раной щеки. Пуля застряла у него в подбородке, врачи ее извлекли. По данным сми, нападавший — уроженец Казахстана — числится в труппе миманса Мариинского театра.