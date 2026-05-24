В Петербурге мужчина выстрелил в 11-летнего уличного музыканта

Новости Происшествия

В Петербурге мужчина выстрелил в 11-летнего уличного музыканта

В Петербурга задержан мужчина, который выстрелил в 11-летнего мальчика, игравшего на саксофоне на улице.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошел у дома по Минскому переулку, полицию вызвал прохожий.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что игра ребенка не понравилась 38-летнему мужчине, который жил в соседнем доме. Решив «наказать» уличного музыканта, злоумышленник из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружия.

Ребенок госпитализирован. Подозреваемый задержан. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

17-летний подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника в кафе Петербурга
В одном из кафе быстрого питания на Выборгском шоссе в Петербурге между двумя подростками вспыхнул конфликт, который перерос в поножовщину. Фото: Free...
Как сообщила «Фонтанка», ребенка доставили в детскую больницу с раной щеки. Пуля застряла у него в подбородке, врачи ее извлекли. По данным сми, нападавший — уроженец Казахстана — числится в труппе миманса Мариинского театра.

Новости Социум Главное

Россиянам назвали популярные схемы обмана в сфере ЖКХ

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал о наиболее распространенных схемах обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

мошенник
Фото: Freepik.

По словам Соловьева, самой распространенной схемой за текущий месяц стало сообщение на почте или в мессенджере о задолженности от «Инфоцентра ЖКХ». В нем «должника» уведомляют о штрафе и просят перейти по ссылке, чтобы оплатить его.

Также в топ-пять вошли сообщения о якобы «уточнении личных данных жильцов», схема с установкой домофона, фальшивые квитанции на сверку или доплату налога на имущество, а также «онлайн-голосования» за какие-либо полезные дела для жильцов. Во всех перечисленных случаях злоумышленники пытаются заставить получателя перейти по присланной ими ссылке.

В ЦБ РФ рассказали, как действовать при оформлении микрозайма мошенниками
Регулятор объяснил, как защитить себя от кредитных мошенников и что делать, если займ уже оформлен. Фото: magnific Банк России разъяснил алгоритм дейс...
ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
