Врачи назвали наиболее полезные виды мороженого и напомнили о правилах его употребления в жаркую погоду. По словам главного врача Городская поликлиника №220 Анны Косенковой, наиболее сбалансированными вариантами считаются классический сливочный пломбир и фруктовый сорбет.

В беседе с ТАСС специалист пояснила, что пломбир содержит натуральные жиры и белок, а также меньше сахара по сравнению с фруктовым льдом. Сорбет на пектине или агар-агаре врач назвала хорошей альтернативой для людей с непереносимостью лактозы.

По словам Косенковой, качественное мороженое должно изготавливаться на основе молока или сливок с добавлением сливочного масла, молочного порошка и натуральных загустителей. При этом врач рекомендовала избегать продуктов с растительными жирами, глюкозно-фруктозным сиропом, большим количеством Е-добавок и искусственных красителей.

Врачи не рекомендуют злоупотреблять фруктовым льдом и веганским мороженым на растительном молоке, поскольку такие продукты часто содержат большое количество сахара, сахарозаменителей и стабилизаторов.

Вам будет интересно Врач рассказал, какие продукты вызывают зависимость сильнее сахара Врач-нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал, что вопреки распространенному мнению о сахарной зависимости, есть продукты, которые вызывают более...

По словам Анны Косенковой, чрезмерное употребление мороженого в жару может привести к переохлаждению и повысить риск простудных заболеваний. Безопасной нормой для взрослого человека врачи называют 100–120 граммов мороженого 2–3 раза в неделю.