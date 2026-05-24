В русском языке насчитывается свыше 4 тысяч слов, начинающихся на букву «а», сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.
Он уточнил, что при подсчете исключались повторы слов, устойчивые словосочетания и отдельные морфемы.
По словам филолога, в Толковом словаре русского языка под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (1992 год) содержится более 1 тысячи слов на букву «а», а в Малом академическом словаре А. П. Евгеньевой (1984 год) — более 1,5 тысячи. Наибольшее количество таких слов, по мнению Катышева, содержится в Современном толковом словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой (2000 год) — более 3 тысяч.