Низкокачественный кофе может вызвать изжогу, заявил РИА Новости основатель кофейной компании Алехандро Хилон.

Он пояснил, что к изжоге приводит неправильная ферментация зерен, например, из-за порчи насекомыми или плесени, приводит к нежелательным последствиям для здоровья. Чтобы скрыть дефекты, такой кофе сильно обжаривают и мелют.

При этом в России наблюдается рост популярности зернового кофе. Как отметила кандидат экономических наук Светлана Ильяшенко, россияне перешли от растворимого кофе к зерновому и стали интересоваться отборными сортами.