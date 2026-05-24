weather 12.6°
$ 71.21
82.54

Главная / Новости / Врач назвала самые полезные виды мороженого

Новости Социум

Врач назвала самые полезные виды мороженого

Врачи назвали наиболее полезные виды мороженого и напомнили о правилах его употребления в жаркую погоду. По словам главного врача Городская поликлиника №220 Анны Косенковой, наиболее сбалансированными вариантами считаются классический сливочный пломбир и фруктовый сорбет.

В беседе с ТАСС специалист пояснила, что пломбир содержит натуральные жиры и белок, а также меньше сахара по сравнению с фруктовым льдом. Сорбет на пектине или агар-агаре врач назвала хорошей альтернативой для людей с непереносимостью лактозы.

По словам Косенковой, качественное мороженое должно изготавливаться на основе молока или сливок с добавлением сливочного масла, молочного порошка и натуральных загустителей. При этом врач рекомендовала избегать продуктов с растительными жирами, глюкозно-фруктозным сиропом, большим количеством Е-добавок и искусственных красителей.

Врачи не рекомендуют злоупотреблять фруктовым льдом и веганским мороженым на растительном молоке, поскольку такие продукты часто содержат большое количество сахара, сахарозаменителей и стабилизаторов.

Вам будет интересно
Врач рассказал, какие продукты вызывают зависимость сильнее сахара
Врач-нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал, что вопреки распространенному мнению о сахарной зависимости, есть продукты, которые вызывают более...
19.05.2026
323

По словам Анны Косенковой, чрезмерное употребление мороженого в жару может привести к переохлаждению и повысить риск простудных заболеваний. Безопасной нормой для взрослого человека врачи называют 100–120 граммов мороженого 2–3 раза в неделю.

Теги

мороженое врач советы
Новости Социум Главное

В русском языке насчитали свыше 4 тысяч слов на букву «а»

В русском языке насчитывается свыше 4 тысяч слов, начинающихся на букву «а», сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

В русском языке насчитали свыше 4 тысяч слов на букву «а» - При подсчете исключались повторы слов, устойчивые словосочетания и отдельные морфемы.
Фото: magnific

Он уточнил, что при подсчете исключались повторы слов, устойчивые словосочетания и отдельные морфемы.

По словам филолога, в Толковом словаре русского языка под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (1992 год) содержится более 1 тысячи слов на букву «а», а в Малом академическом словаре А. П. Евгеньевой (1984 год) — более 1,5 тысячи. Наибольшее количество таких слов, по мнению Катышева, содержится в Современном толковом словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой (2000 год) — более 3 тысяч.

Вам будет интересно
Астрономы назвали дату самого длинного дня в 2026 году
В Московском планетарии рассказали, когда произойдет летнее солнцестояние. Самый продолжительный световой день в 2026 году ожидается ближе к концу июн...
23.05.2026
329

Теги

русский язык

Популярное

В русском языке насчитали свыше 4 тысяч слов на букву «а»
В русском языке насчитали свыше 4 тысяч слов на букву «а»

22:41 24.05.2026

С 1 июня некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии
С 1 июня некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии

19:41 24.05.2026

Россия нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами «Орешник»
Россия нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами «Орешник»

15:41 24.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться