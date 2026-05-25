Телефонные мошенники начали чаще использовать схему с голосовым подтверждением на начальных этапах обмана, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Суть схемы заключается в следующем: злоумышленники звонят от имени поликлиники, страховой компании, оператора связи или госоргана. Они сообщают о необходимости «подтвердить данные» и просят повторить заранее подготовленную фразу. Например, о согласии на перенос данных, замену полиса или подтверждение личности. После этого человеку начинают внушать, что его голос якобы использовали для оформления доверенности, входа в сервисы или кражи биометрии.

В ведомстве подчеркнули, что подобные фразы не дают возможности получить доступ к банковским счетам или порталу «Госуслуги». Цель таких звонков — оказать психологическое давление на человека, создать у него иллюзию уже случившегося инцидента и ввести в состояние паники и тревоги. В МВД рекомендуют сразу же завершать беседу, если в процессе разговора их начинают запугивать ответственностью перед законом, требуют перейти в мессенджер или намекают на другие противоправные действия.