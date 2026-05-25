В МВД предупредили о схеме мошенничества с голосовым подтверждением

В МВД предупредили о схеме мошенничества с голосовым подтверждением

Телефонные мошенники начали чаще использовать схему с голосовым подтверждением на начальных этапах обмана, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Фото: Freepik.

Суть схемы заключается в следующем: злоумышленники звонят от имени поликлиники, страховой компании, оператора связи или госоргана. Они сообщают о необходимости «подтвердить данные» и просят повторить заранее подготовленную фразу. Например, о согласии на перенос данных, замену полиса или подтверждение личности. После этого человеку начинают внушать, что его голос якобы использовали для оформления доверенности, входа в сервисы или кражи биометрии.

В ведомстве подчеркнули, что подобные фразы не дают возможности получить доступ к банковским счетам или порталу «Госуслуги». Цель таких звонков — оказать психологическое давление на человека, создать у него иллюзию уже случившегося инцидента и ввести в состояние паники и тревоги. В МВД рекомендуют сразу же завершать беседу, если в процессе разговора их начинают запугивать ответственностью перед законом, требуют перейти в мессенджер или намекают на другие противоправные действия.

Для души Новости Главное

Дрозденко приглашает полюбоваться красотами Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал жителям региона хорошей недели.

В своем обращении он подчеркнул красоту природных мест в Ленинградской области, таких как озеро Вуокса, река Волхов, Онежское и Гусиное озера.

«Все это живописные и безмятежные места. Где от красоты природы сами собой рождаются мысли, о которых в городе даже не вспомнишь», - отметил губрнатор.

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
В поселке Красава 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка и скрылась
В Петербурге мужчина облил кислотой и ударил ножом бывшую девушку
