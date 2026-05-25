Сотрудники комплексных центров, ресурсных центров, семейных многофункциональных центров и Центра социальной защиты населения Ленинградской области приняли участие в семинаре, посвящённом профилактике профессионального выгорания.

В рамках семинара, который прошел на базе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, специалисты изучили методы предотвращения эмоционального истощения при работе с кризисными ситуациями, а также освоили навыки самомотивации. Экспертом мероприятия выступил лектор Российского общества «Знание» Олег Лебедев.

Председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачёва подчеркнула, что социальная работа — это призвание, требующее полной самоотдачи.