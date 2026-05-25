Соцработники Ленобласти прошли обучение по профилактике выгорания

Новости Социум

Соцработники Ленобласти прошли обучение по профилактике выгорания

Сотрудники комплексных центров, ресурсных центров, семейных многофункциональных центров и Центра социальной защиты населения Ленинградской области приняли участие в семинаре, посвящённом профилактике профессионального выгорания. 

В рамках семинара, который прошел на базе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, специалисты изучили методы предотвращения эмоционального истощения при работе с кризисными ситуациями, а также освоили навыки самомотивации. Экспертом мероприятия выступил лектор Российского общества «Знание» Олег Лебедев.

Председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачёва подчеркнула, что социальная работа — это призвание, требующее полной самоотдачи.

«Но даже самые сильные и неравнодушные специалисты нуждаются в восполнении ресурса. Когда сотрудник чувствует опору, умеет управлять своим состоянием и видит смысл в том, что делает, помощь, которую он оказывает, становится более качественной и человечной», — отметила Толмачёва.

Ленобласть Соцработники
С 1 июня изменится маршрут автобуса №653 из Лаголово в Ломоносов

С 1 июня изменится маршрут автобуса №653 «Лаголово — Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум».

Теперь автобусы после Ломоносова будут следовать по действующей трассе до Университетского проспекта, затем до железнодорожной станции Старый Петергоф, после чего маршрут продолжится по привычной схеме до деревни Лаголово.

Комитет по транспорту Ленинградской области просит пассажиров заранее учесть изменения и планировать поездки с учетом нового пути следования автобусов.

автобус изменение маршрута Лаголово Ломоносов Ленобласть Петербург

