Петербуржцам рассказали, в каких парках можно покормить белок

Петербуржцам рассказали, в каких парках можно покормить белок

В некоторых городских парках Петербурга можно увидеть белок и даже угостить их. 

Вот несколько мест, где это можно сделать:

  • Елагин остров стал популярным местом для встречи с этими животными. Здесь белки привыкли к людям и сами подходят за угощением. В парке можно купить специальный корм для грызунов.

  • Шуваловский парк на севере города также сохраняет природное разнообразие и подходит для кормления белок. Зимой они особенно нуждаются в пище, поэтому стоит взять с собой орешки и ягоды.

  • В Удельном парке есть специальная зоозона — «бельчатник». Здесь можно оставить угощения для белок в кормушках, пишет Peterburg2. 

  • Павловский парк называют «беличьим раем». Здесь проводятся мероприятия, посвященные белкам, и продается специальный корм.

  • В парках Петергофа и Екатерининского белки предпочитают уединенные места, но к дружелюбным посетителям выходят охотно. Корм для грызунов также можно приобрести на месте.

  • Парк Сестрорецкого курорта также приглашает любителей природы на встречу с белками.

Новости

Полиция нашла у дилера в холодильнике более 1,3 кг наркотиков

В Мурино полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков.

В квартире задержанного в холодильнике найдены два полимерных контейнера с камнеобразным веществом общей массой 942,8 грамма и более 100 пакетиков, в которых содержалось порошкообразное и растительное вещество. Также изъяты электронные весы и упаковочный материал. Общий вес изъятого составил более 1300 граммов.

Экспертиза показала, что в одном из контейнеров хранилось синтетическое наркотическое средство массой 226,1 грамма. Остальные изъятые вещества также будут исследованы.

Оперативники установили, что подозреваемый занимался незаконным сбытом наркотиков контактным способом на территории Петербурга и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

