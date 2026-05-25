В некоторых городских парках Петербурга можно увидеть белок и даже угостить их.
Вот несколько мест, где это можно сделать:
- Елагин остров стал популярным местом для встречи с этими животными. Здесь белки привыкли к людям и сами подходят за угощением. В парке можно купить специальный корм для грызунов.
- Шуваловский парк на севере города также сохраняет природное разнообразие и подходит для кормления белок. Зимой они особенно нуждаются в пище, поэтому стоит взять с собой орешки и ягоды.
- В Удельном парке есть специальная зоозона — «бельчатник». Здесь можно оставить угощения для белок в кормушках, пишет Peterburg2.
- Павловский парк называют «беличьим раем». Здесь проводятся мероприятия, посвященные белкам, и продается специальный корм.
- В парках Петергофа и Екатерининского белки предпочитают уединенные места, но к дружелюбным посетителям выходят охотно. Корм для грызунов также можно приобрести на месте.
- Парк Сестрорецкого курорта также приглашает любителей природы на встречу с белками.