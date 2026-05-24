В Ленобласти открылись новые локации для регистрации брака

В Ленобласти открылись новые локации для регистрации брака

В Ленинградской области в 2026 году стали доступны для проведения регистрации брака шесть новых площадок.

Фото: ivbg.ru.

Среди них — «Дом станционного смотрителя», усадьба «Суйда», «Домик няни А. С. Пушкина» в Гатчинском округе, усадьба Н. К. Рериха в Волосовском районе, усадьба «Марьино» в Тосненском районе и Историко-краеведческий музей в Сланцевском районе. Всего в регионе работает 31 площадка для регистрации брака, поделился губернатор Ленобласти.

«И вот что еще интересно: главная свадебная дата этого года — 26 июня 2026. Уже 160 пар подали заявление на это число. Если захотите проверить свободные даты на любой из площадок — загляните в районные отделы ЗАГС. Там все расскажут и помогут выбрать «ваш день»», — посоветовал Александр Дрозденко.

брак Ленобласть регистрация брака
С 1 июня некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии

С начала июня ряд категорий пенсионеров получат прибавку к пенсии.

Прибавку получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, получатели первой группы инвалидности, а также те, кто подал заявление на перерасчет в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Для граждан, отметивших 80-летие в мае, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое — с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Кроме того, им будет назначена ежемесячная надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Общая сумма прибавки составит 10 998,55 рубля.

По словам Говырина, часть доплат Социальный фонд начислит автоматически. В некоторых случаях пенсионерам потребуется подать заявление и предоставить документы.

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
