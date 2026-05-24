В Ленинградской области в 2026 году стали доступны для проведения регистрации брака шесть новых площадок.
Среди них — «Дом станционного смотрителя», усадьба «Суйда», «Домик няни А. С. Пушкина» в Гатчинском округе, усадьба Н. К. Рериха в Волосовском районе, усадьба «Марьино» в Тосненском районе и Историко-краеведческий музей в Сланцевском районе. Всего в регионе работает 31 площадка для регистрации брака, поделился губернатор Ленобласти.
«И вот что еще интересно: главная свадебная дата этого года — 26 июня 2026. Уже 160 пар подали заявление на это число. Если захотите проверить свободные даты на любой из площадок — загляните в районные отделы ЗАГС. Там все расскажут и помогут выбрать «ваш день»», — посоветовал Александр Дрозденко.