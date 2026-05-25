Спецслужбы предотвратили теракт в порту Усть-Луга Ленинградской области, куда из Бельгии прибыл заминированный газовоз «Аррхениус», сообщает ФСБ.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, «Аррхениус» прибыл из Антверпена в РФ для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун. Во время досмотра водолазы обнаружили на корпусе судна морские магнитные мины заводского производства, изготовленные в одной из стран НАТО. По данным спецслужбы, масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 7 кг. Обнаруженные мины оперативно обезвредили сотрудники ФСБ России совместно с представителями Минобороны и Росгвардии. 

По результатам первоначальных следственных действий, установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах, уточняет СК. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и о незаконном обороте взрывных устройств.

В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства массовой аварии с участием семи автомобилей. Предварительно, пострадавших нет.

По имеющейся информации, ДТП произошло около полудня на Арсенальной набережной. Водитель «Порше» превысил скорость и спровоцировал столкновение с другими участниками движения.

«В результате аварии один из автомобилей перевернулся. ДТП обошлось без пострадавших», — передает главк МВД по Петербургу и Ленобласти.

