Спецслужбы предотвратили теракт в порту Усть-Луга Ленинградской области, куда из Бельгии прибыл заминированный газовоз «Аррхениус», сообщает ФСБ.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, «Аррхениус» прибыл из Антверпена в РФ для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун. Во время досмотра водолазы обнаружили на корпусе судна морские магнитные мины заводского производства, изготовленные в одной из стран НАТО. По данным спецслужбы, масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 7 кг. Обнаруженные мины оперативно обезвредили сотрудники ФСБ России совместно с представителями Минобороны и Росгвардии.

По результатам первоначальных следственных действий, установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах, уточняет СК. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и о незаконном обороте взрывных устройств.