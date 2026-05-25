Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие.
С 18 по 24 мая Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 13 раз для разрешения экстренных ситуаций:
— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз (пострадало 2 человека, погиб 1 человек);
— к поисково-спасательным работам в лесах – 3 раза;
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 3 раза (пострадало 2 человека, погибло 2 человека).
Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.