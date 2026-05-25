Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения.

В городе Тельмана Ленинградской области готов к приему воспитанников новый детский сад на 200 мест. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдал Госстройнадзор, рассказали в пресс-службе правительства региона.

На базе дошкольного учреждения будут работать 10 групп. В каждой из них есть своя игровая комната, спальня, министоловая, а также санузел. Также для воспитанников оборудовали музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда-дефектолога и психолога, методический кабинет. Еще два помещения выделены для проведения кружков. Более того, в детсаду предусмотрены медицинский блок, полноценная столовая и даже лифт и полы с подогревом.

«Тельмана быстро растёт, и социальная инфраструктура здесь должна идти в темпе развития территории. Амбулаторию уже ввели, теперь готов детский сад на 200 мест. Этот объект начали строить ещё в 2020 году, поэтому стройблок вместе с Тосненским районом сопровождал завершение работ, а застройщик “Союз-Север” помог решить часть практических задач. Сейчас сад готов принимать детей. Важно, что работа в Тельмана продолжается: “Союз-Север” уже строит здесь ещё один детский сад, чтобы новые кварталы получали социальную инфраструктуру вместе с жильём», — рассказал вице-губернатор региона Евгений Барановский.