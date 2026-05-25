Главная / Новости / В Ленобласти подвели итоги месячника благоустройства: 3200 субботников и рекордные 50 тысяч кубометров мусора

Новости Социум

В Ленобласти подвели итоги месячника благоустройства: 3200 субботников и рекордные 50 тысяч кубометров мусора

В Ленинградской области завершился месячник по благоустройству. Не обошлось без тёплых историй. В Сланцевском районе на уборку прилетел аист, а в Гатчинском спасли ёжиков.

Фото: правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Первый этап стартовал 13 апреля. Жители, волонтёры, сотрудники органов власти всех уровней и государственных организаций привели в порядок более 2300 объектов — скверов, парков, дворов, детских площадок и береговых зон. Второй этап, патриотический, начался 28 апреля. Ко Дню Победы участники навели чистоту на воинских мемориалах, захоронениях и памятных местах — всего было очищено более 800 объектов. В этом году на субботниках собрали и вывезли рекордный объём мусора — свыше 50 тысяч кубометров.

Самые масштабные субботники прошли в столице Ленинградской области — Гатчине, где участие в них приняли более 39 тысяч человек. Уборку также организовывали с помощью интерактивной карты: жители предлагали адреса, и в таких субботниках участвовал 361 человек. Максимальный объём работ показали муниципальные администрации: на их субботниках высадили более 40 тысяч деревьев и кустарников, восстановили 1056 малых архитектурных форм и ликвидировали 173 несанкционированные свалки.

Новости outside Главное СВО

"Переполнило чашу терпения": ВС РФ начинают нанесение ударов по предприятиям ВПК и центрам принятия решений в Киеве

Российская армия приступает к последовательному нанесению системных ударов по объектам украинского ВПК и центрам принятия решений в Киеве в ответ на теракт ВСУ в Старобельске. Об этом заявили в МИД РФ.

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением после террористической атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. В ответ на теракт Вооруженные силы РФ начинают последовательные удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса и центрам принятий решений в Киеве.

«Хунта Зеленского и её западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребёнка 1989 года и ряда других значимых международных актов», — заявили в российском МИД.

Как подчеркнули в дипведомстве, террористическая атака по колледжу, где находились дети, «переполнило чашу терпения». Российская армия приступает к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в украинской столице, в том числе места «проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение». Также ударам будут подвержены центры принятия решений и командные пункты.

«В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского», — добавили в МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин осудил киевский режим за удар по общежитию колледжа в Старобельске, где находились студенты. В результате трагедии погиб 21 учащийся. В ответ на террористическую атаку ВСУ российские войска нанесли массированный удар по различным военным объектам на территории Украины, в том числе баллистическими ракетами «Орешник».

