В Ленинградской области завершился месячник по благоустройству. Не обошлось без тёплых историй. В Сланцевском районе на уборку прилетел аист, а в Гатчинском спасли ёжиков.

Первый этап стартовал 13 апреля. Жители, волонтёры, сотрудники органов власти всех уровней и государственных организаций привели в порядок более 2300 объектов — скверов, парков, дворов, детских площадок и береговых зон. Второй этап, патриотический, начался 28 апреля. Ко Дню Победы участники навели чистоту на воинских мемориалах, захоронениях и памятных местах — всего было очищено более 800 объектов. В этом году на субботниках собрали и вывезли рекордный объём мусора — свыше 50 тысяч кубометров.

Самые масштабные субботники прошли в столице Ленинградской области — Гатчине, где участие в них приняли более 39 тысяч человек. Уборку также организовывали с помощью интерактивной карты: жители предлагали адреса, и в таких субботниках участвовал 361 человек. Максимальный объём работ показали муниципальные администрации: на их субботниках высадили более 40 тысяч деревьев и кустарников, восстановили 1056 малых архитектурных форм и ликвидировали 173 несанкционированные свалки.