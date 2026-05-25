Водитель "Порше" устроил массовую аварию в Петербурге

Новости Происшествия

Водитель "Порше" устроил массовую аварию в Петербурге

Владелец спорткара превысил скорость, двигаясь по Арсенальной набережной, и спровоцировал ДТП.

Фото: МВД по СПб и ЛО

В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства массовой аварии с участием семи автомобилей. Предварительно, пострадавших нет.

По имеющейся информации, ДТП произошло около полудня на Арсенальной набережной. Водитель «Порше» превысил скорость и спровоцировал столкновение с другими участниками движения.

«В результате аварии один из автомобилей перевернулся. ДТП обошлось без пострадавших», — передает главк МВД по Петербургу и Ленобласти.

В поселке Красава 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка и скрылась
Накануне около девяти вечера в поселке Красава Тихвинского района Ленобласти произошло ДТП с участием несовершеннолетней на питбайке. По предварительн...
25.05.2026
331

В больнице рассказали о состоянии облитой кислотой петербурженки

Девушка была госпитализирована с жуткими ожогами, порезами и огнестрельным ранением после встречи с бывшим возлюбленным.

Жительница Петербурга, которую бывший возлюбленный облил кислотой, находится в тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, куда госпитализировали пострадавшую. 

По имеющейся информации, у 27-летней девушки диагностировали химические ожоги конечностей, груди, шеи и головы II и III степени. Также в результате попадания кислоты у пациентки зафиксирован химический ожог конъюнктивы IV степени, химический ожог роговицы III степени и химический ожог век I степени. Более того, при осмотре медики обнаружили на теле петербурженки многочисленные резаные раны кисти и травму коленных суставов, в том числе сквозное огнестрельное ранение.

Напомним, вечером 23 мая в квартире одного из домов по Железноводской улице мужчина во время конфликта облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения. Позже злоумышленника задержали и возбудили против него уголовно дело. Суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца.

