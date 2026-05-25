Главная / Новости / В больнице рассказали о состоянии облитой кислотой петербурженки

В больнице рассказали о состоянии облитой кислотой петербурженки

Девушка была госпитализирована с жуткими ожогами, порезами и огнестрельным ранением после встречи с бывшим возлюбленным.

Жительница Петербурга, которую бывший возлюбленный облил кислотой, находится в тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, куда госпитализировали пострадавшую. 

По имеющейся информации, у 27-летней девушки диагностировали химические ожоги конечностей, груди, шеи и головы II и III степени. Также в результате попадания кислоты у пациентки зафиксирован химический ожог конъюнктивы IV степени, химический ожог роговицы III степени и химический ожог век I степени. Более того, при осмотре медики обнаружили на теле петербурженки многочисленные резаные раны кисти и травму коленных суставов, в том числе сквозное огнестрельное ранение.

Напомним, вечером 23 мая в квартире одного из домов по Железноводской улице мужчина во время конфликта облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения. Позже злоумышленника задержали и возбудили против него уголовно дело. Суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца.

Петербург Реанимация
Десятилетний ребенок попал под колеса иномарки в Петербурге

По факту аварии полиция проводит проверку.

В Петербурге 10-летний ребенок попал в больницу после наезда автомобиля. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает региональный главк МВД.

ДТП произошло 25 мая на Ленинском проспекте. Ребенок пересекал проезжую часть и попал под колеса «Шкоды». С места ЧП пострадавшего доставили в больницу. Сейчас полиция устанавливает другие обстоятельства аварии. 

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
