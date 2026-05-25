Главная / Новости / "Переполнило чашу терпения": ВС РФ начинают нанесение ударов по предприятиям ВПК и центрам принятия решений в Киеве

"Переполнило чашу терпения": ВС РФ начинают нанесение ударов по предприятиям ВПК и центрам принятия решений в Киеве

Российская армия приступает к последовательному нанесению системных ударов по объектам украинского ВПК и центрам принятия решений в Киеве в ответ на теракт ВСУ в Старобельске. Об этом заявили в МИД РФ.

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением после террористической атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. В ответ на теракт Вооруженные силы РФ начинают последовательные удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса и центрам принятий решений в Киеве.

«Хунта Зеленского и её западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребёнка 1989 года и ряда других значимых международных актов», — заявили в российском МИД.

Как подчеркнули в дипведомстве, террористическая атака по колледжу, где находились дети, «переполнило чашу терпения». Российская армия приступает к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в украинской столице, в том числе места «проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение». Также ударам будут подвержены центры принятия решений и командные пункты.

«В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского», — добавили в МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин осудил киевский режим за удар по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики, где находились студенты. В результате трагедии погиб 21 учащийся. В ответ на террористическую атаку ВСУ российские войска нанесли массированный удар по различным военным объектам на территории Украины, в том числе баллистическими ракетами «Орешник».

В больнице рассказали о состоянии облитой кислотой петербурженки

Девушка была госпитализирована с жуткими ожогами, порезами и огнестрельным ранением после встречи с бывшим возлюбленным.

Жительница Петербурга, которую бывший возлюбленный облил кислотой, находится в тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, куда госпитализировали пострадавшую. 

По имеющейся информации, у 27-летней девушки диагностировали химические ожоги конечностей, груди, шеи и головы II и III степени. Также в результате попадания кислоты у пациентки зафиксирован химический ожог конъюнктивы IV степени, химический ожог роговицы III степени и химический ожог век I степени. Более того, при осмотре медики обнаружили на теле петербурженки многочисленные резаные раны кисти и травму коленных суставов, в том числе сквозное огнестрельное ранение.

Напомним, вечером 23 мая в квартире одного из домов по Железноводской улице мужчина во время конфликта облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения. Позже злоумышленника задержали и возбудили против него уголовно дело. Суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца.

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

В поселке Красава 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка и скрылась

09:30 25.05.2026

