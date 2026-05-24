Вооруженные силы России нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в РФ.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные ударили по объектам украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также по пунктам управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского минобороны и другие пункты управления ВСУ. В ведомстве уточнили, что кроме «Орешника» для атаки использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.

Все цели были достигнуты и поражены.

По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, сообщает ведомство.