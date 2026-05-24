Россия нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами «Орешник»

Россия нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами «Орешник»

Вооруженные силы России нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в РФ.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные ударили по объектам украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также по пунктам управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского минобороны и другие пункты управления ВСУ. В ведомстве уточнили, что кроме «Орешника» для атаки использовались ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники.

Все цели были достигнуты и поражены.

По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, сообщает ведомство.

С 1 июня некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии

С начала июня ряд категорий пенсионеров получат прибавку к пенсии.

С 1 июня некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии
Прибавку получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, получатели первой группы инвалидности, а также те, кто подал заявление на перерасчет в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Для граждан, отметивших 80-летие в мае, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет увеличена вдвое — с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Кроме того, им будет назначена ежемесячная надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Общая сумма прибавки составит 10 998,55 рубля.

По словам Говырина, часть доплат Социальный фонд начислит автоматически. В некоторых случаях пенсионерам потребуется подать заявление и предоставить документы.

