Ленинградская область усиливает борьбу с инвазивными растениями.

В Ленинградской области подписали постановление, утверждающее список растений, относящихся в опасным инвазивным видам. В перечень вошли борщевик Сосновского и другие виды сорняка, золотарник канадский, шиповник морщинистый, а также клен ясенелистный (американский). Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Если ранее статус борщевика как сорного растения позволял бороться с ним преимущественно на сельхозземлях и в границах поселений, то новый статус дает право проводить мероприятия по выявлению и уничтожению этих видов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

«В Ленобласти борьба с борщевиком ведётся системно. Поселения получают средства на уничтожение сорняка и могут штрафовать за его неудаление. Штрафы — от 5 тысячи рублей для граждан до 50 тысяч для юридических лиц», — отметили в администрации региона.

На 2026 год запланировано проведение мероприятий по очистке территорий от сорняков в 111 муниципальных образованиях, общая площадь которых составит 6228 гектаров.