Главная / Новости / В Ленобласти 4 растения официально отнесли к опасным инвазивным видам

В Ленобласти 4 растения официально отнесли к опасным инвазивным видам

Ленинградская область усиливает борьбу с инвазивными растениями.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

В Ленинградской области подписали постановление, утверждающее список растений, относящихся в опасным инвазивным видам. В перечень вошли борщевик Сосновского и другие виды сорняка, золотарник канадский, шиповник морщинистый, а также клен ясенелистный (американский). Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Если ранее статус борщевика как сорного растения позволял бороться с ним преимущественно на сельхозземлях и в границах поселений, то новый статус дает право проводить мероприятия по выявлению и уничтожению этих видов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

«В Ленобласти борьба с борщевиком ведётся системно. Поселения получают средства на уничтожение сорняка и могут штрафовать за его неудаление. Штрафы — от 5 тысячи рублей для граждан до 50 тысяч для юридических лиц», — отметили в администрации региона.

На 2026 год запланировано проведение мероприятий по очистке территорий от сорняков в 111 муниципальных образованиях, общая площадь которых составит 6228 гектаров.

Жителей Волхова предупредили об отключении воды 26 мая

Перебои в водоснабжении ожидаются в ночное время суток. 

В ночь на 26 мая в городе Волхове Ленинградской области проведут ремонт на водоочистных сооружениях. В связи с этим с полуночи до 4:00 часов будет приостановлено водоснабжение, сообщает «Леноблводоканал».

«На время работ для жителей осуществляется подвоз воды по требованию. Оставить заявку и уточнить оперативную информацию по ходу работ можно по круглосуточному номеру ситуационного центра »Леноблводоканала«: 8(812)409-00-01», — сообщили на предприятии.

