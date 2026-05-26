В Светогорске в Выборгском районе Ленобласти состоялось торжественное открытие памятника пограничнику Андрею Коробицыну.

Памятник установлен на пришкольной территории. В церемонии приняли участие сотрудники и ветераны пограничной службы, представители власти, школьники и жители района.

Андрей Коробицын совершил подвиг 21 октября 1927 года на советско-финляндской границе. Молодой пограничник в одиночку противостоял вооруженной банде, которая планировала диверсию в Ленинграде. В бою Андрей Коробицын получил смертельное ранение. Он похоронен на горе Героев Сестрорецкого кладбища.

Участники церемонии возложили цветы к новому памятнику и почтили память всех героев-пограничников минутой молчания.