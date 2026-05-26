weather 12.2°
$ 71.55
85.45

Главная / Новости / Дрозденко: на подлете к Ленобласти сбили БПЛА

Новости Главное СВО

Дрозденко: на подлете к Ленобласти сбили БПЛА

Средства ПВО сбили несколько целей на подлете к Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

«Цели поражены на подлете к границам региона», — написал Дрозденко.

Он добавил, что режим беспилотной опасности в регионе отменили, который продлился более двух часов.

Вам будет интересно
Россия нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами «Орешник»
Вооруженные силы России нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по г...
24.05.2026
966

Теги

БПЛА Ленобласть Дрозденко СВО
Новости Социум

В Светогорске открыли памятник герою-пограничнику Андрею Коробицыну

В Светогорске в Выборгском районе Ленобласти состоялось торжественное открытие памятника пограничнику Андрею Коробицыну.

В Светогорске открыли памятник герою-пограничнику Андрею Коробицыну - Участники церемонии возложили цветы к новому памятнику и почтили память всех героев-пограничников ми
Фото: администрация Выборгского района Ленобласти

Памятник установлен на пришкольной территории. В церемонии приняли участие сотрудники и ветераны пограничной службы, представители власти, школьники и жители района.

Андрей Коробицын совершил подвиг 21 октября 1927 года на советско-финляндской границе. Молодой пограничник в одиночку противостоял вооруженной банде, которая планировала диверсию в Ленинграде. В бою Андрей Коробицын получил смертельное ранение. Он похоронен на горе Героев Сестрорецкого кладбища.

Участники церемонии возложили цветы к новому памятнику и почтили память всех героев-пограничников минутой молчания.

Вам будет интересно
В Ленинградской области начала работать конная экомилиция
В Ленинградской области начала работать конная экомилиция. Об этом стало известно в рамках акции «Всероссийский день посадки леса», в которой приняли...
24.05.2026
253

Теги

памятник Светогорск Ленобласть Андрей Коробицын

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

В Социальный кодекс Ленобласти внесены новые меры поддержки многодетных семей
В Социальный кодекс Ленобласти внесены новые меры поддержки многодетных семей

15:28 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться