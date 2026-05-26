В России усилили контроль за IP-адресами пользователей

Новости Социум

В России усилили контроль за IP-адресами пользователей

Операторы, не передающие властям сведения об IP-адресах абонентов, начали сталкиваться с санкциями. По состоянию на 21 мая Роскомнадзор привлек к ответственности 85 телеком-компаний.

Уведомления о необходимости предоставления сведений были направлены 1359 операторам связи в марте 2026 года. Согласно законодательству, операторы обязаны предоставить данные об IP-адресах после получения соответствующего уведомления, пишут «Известия».

Данные об IP-адресах необходимы для фильтрации трафика и противодействия DDoS-атакам, при которых злоумышленники используют подмену сетевых адресов. Также эти данные позволяют определить, использует ли пользователь VPN.

Эксперт отметил, что специальное оборудование для оперативного информирования об изменении IP-адресов стоит дорого. Источники подтверждают рост издержек, связанных с выполнением требований Роскомнадзора. Для выполнения новых требований требуется наем дополнительного персонала.

Новости Социум

Более 200 семей получили помощь в Семейном МФЦ Гатчины с начала 2026 года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала 2026 года в Семейном многофункциональном центре Гатчины помощь получили уже более 200 семей.

В учреждение обращаются за консультацией юриста и психолога, при возникновении сложных семейных и имущественных споров, а также за поддержкой одиноких мам.

При МФЦ работают детские кружки и проходят психологические тренинги. Кроме того, действует пункт проката детского инвентаря, где доступно более 40 видов предметов — от прикармливателей и прыгунков до коляски для двойни. Совсем скоро в центре откроется клуб «Территория отцов». Как отметил Александр Дрозденко, тема формирования культуры отцовства и вовлечения мужчин в воспитание детей является очень актуальной.

Семейные МФЦ - это учреждения социального обслуживания и сопровождения семей с детьми, которые нуждаются в поддержке государства. В отличие от МФЦ, здесь получают не госуслуги, а консультации - психологов, юристов и социальных работников. Также здесь проинформируют о пособиях, субсидиях и социальных программах.

Семейные МФЦ были открыты в Гатчинском, Тихвинском, Сланцевском, Кировском и Выборгском районах. В них по принципу «одного окна» оказывают широкий спектр социальных услуг и комплексную поддержку семьям, в том числе тем, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

