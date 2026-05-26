Операторы, не передающие властям сведения об IP-адресах абонентов, начали сталкиваться с санкциями. По состоянию на 21 мая Роскомнадзор привлек к ответственности 85 телеком-компаний.

Уведомления о необходимости предоставления сведений были направлены 1359 операторам связи в марте 2026 года. Согласно законодательству, операторы обязаны предоставить данные об IP-адресах после получения соответствующего уведомления, пишут «Известия».

Данные об IP-адресах необходимы для фильтрации трафика и противодействия DDoS-атакам, при которых злоумышленники используют подмену сетевых адресов. Также эти данные позволяют определить, использует ли пользователь VPN.

Эксперт отметил, что специальное оборудование для оперативного информирования об изменении IP-адресов стоит дорого. Источники подтверждают рост издержек, связанных с выполнением требований Роскомнадзора. Для выполнения новых требований требуется наем дополнительного персонала.