Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к выпускникам с напутственными словами по случаю Последнего звонка.
«Сегодня в вашей жизни звучит особенный звонок — последний в стенах родной школы. Школьные коридоры, парты, доска, голос любимого учителя — все это навсегда останется в вашей памяти», - говорится в сообщении.
По словам губернатора, несмотря на окончание учебы, выпускники остаются частью большой семьи Ленинградской области, которая всегда будет поддерживать их. Глава региона пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов, веры в себя, ценности настоящей дружбы и счастья.
«Где бы вы ни продолжили свой путь, помните: здесь ваш дом, ваши корни и здесь вас всегда ждут. В добрый путь, дорогие выпускники!» - завершил своё обращение Александр Дрозденко.