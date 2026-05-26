В Госдуме предложили увеличить отпуск с 28 до 35 дней

Новости Социум

В Госдуме предложили увеличить отпуск с 28 до 35 дней

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Николай Новичков выступил с инициативой об увеличении продолжительности ежегодного отпуска. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас работающим россиянам стандартно полагается 28 дней ежегодного отпуска. Депутат предлагает добавить к этому сроку еще неделю, чтобы у человека была возможность отдыхать 35 дней в году. При этом, по мнению Новичкова, разделение отпуска на части в течение года можно оставить.

По словам депутата, такой отпуск позволит работающим гражданам не только полноценно отдохнуть, но и предотвратить профессиональное выгорание.

Более 200 семей получили помощь в Семейном МФЦ Гатчины с начала 2026 года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала 2026 года в Семейном многофункциональном центре Гатчины помощь получили уже более 200 семей.

В учреждение обращаются за консультацией юриста и психолога, при возникновении сложных семейных и имущественных споров, а также за поддержкой одиноких мам.

При МФЦ работают детские кружки и проходят психологические тренинги. Кроме того, действует пункт проката детского инвентаря, где доступно более 40 видов предметов — от прикармливателей и прыгунков до коляски для двойни. Совсем скоро в центре откроется клуб «Территория отцов». Как отметил Александр Дрозденко, тема формирования культуры отцовства и вовлечения мужчин в воспитание детей является очень актуальной.

Семейные МФЦ - это учреждения социального обслуживания и сопровождения семей с детьми, которые нуждаются в поддержке государства. В отличие от МФЦ, здесь получают не госуслуги, а консультации - психологов, юристов и социальных работников. Также здесь проинформируют о пособиях, субсидиях и социальных программах.

Семейные МФЦ были открыты в Гатчинском, Тихвинском, Сланцевском, Кировском и Выборгском районах. В них по принципу «одного окна» оказывают широкий спектр социальных услуг и комплексную поддержку семьям, в том числе тем, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

