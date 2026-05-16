Эксперты сервиса «Авито Путешествия» рассказали, в какие месяцы в 2027 году лучше всего планировать отпуск. Они советуют присоединять отпускные дни к праздникам из календаря Минтруда, чтобы отдыхать дольше или увеличить размер отпускных.

Наиболее подходящие месяцы для отпуска в 2027 году — февраль, март, май, июнь и ноябрь. В ноябре можно взять отпуск с 1 по 3 число, чтобы получить 9 выходных подряд (с 30 октября по 7 ноября). Если взять отпуск 9–12 марта, то отдых продлится до 9 дней (с 6 по 14 марта). Четыре дня отпуска с 15 по 18 июня дадут 9 дней отдыха — с 12 по 20 июня. В мае отпуск на четыре дня, с 4 по 7 мая, растянет праздники на 10 дней — с 1 по 10 мая. В феврале отпуск с 21 по 28 число даст 8 выходных подряд, хотя фактически потребуется потратить всего три дня отпуска (24, 25 и 26 февраля) благодаря шестидневной рабочей неделе перед этим.

Для тех, кто хочет отдохнуть на Новый год 2027 как можно дольше, рекомендуется взять отпуск в декабре 2026 года. Выходные 28–30 декабря сделают каникулы почти двухнедельными — с 28 декабря по 10 января, пишет Онлайн47.