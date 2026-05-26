В Выборге участница Великой Отечественной войны Клавдия Александровна Рассадовская отпраздновала свой 103-й день рождения.

Именинницу поздравили городской депутат Елена Журинская и представитель районной администрации Денис Филатов. Клавдия Александровна также получила поздравления и подарки от президента России Владимира Путина и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Фото: администрация Выборгского муниципального района

Клавдия Рассадовская родилась в Вологодской области. О начале Великой Отечественной войны она узнала во время последнего выпускного экзамена в медучилище. По распределению ее направили в Рослятинскую больницу, но вскоре она настойчиво попросилась на фронт. В 1943 году Клавдию Александровну направили в эвакуированный из Выборга госпиталь, где она работала медсестрой. Через год она вместе с медицинским учреждением переехала в Выборг, где и осталась навсегда.

За 40 лет трудовой деятельности Клавдия Александровна ни разу не сменила место работы. В Выборге она встретила будущего супруга Сергея Рассадовского — защитника Пулковских высот и пограничника. У пары родились сын и дочь, позже появились внуки и правнук.

юбилей ВОВ война Выборг Ленобласть ветеран
Новости Социум

В Светогорске открыли памятник герою-пограничнику Андрею Коробицыну

В Светогорске в Выборгском районе Ленобласти состоялось торжественное открытие памятника пограничнику Андрею Коробицыну.

Фото: администрация Выборгского района Ленобласти

Памятник установлен на пришкольной территории. В церемонии приняли участие сотрудники и ветераны пограничной службы, представители власти, школьники и жители района.

Андрей Коробицын совершил подвиг 21 октября 1927 года на советско-финляндской границе. Молодой пограничник в одиночку противостоял вооруженной банде, которая планировала диверсию в Ленинграде. В бою Андрей Коробицын получил смертельное ранение. Он похоронен на горе Героев Сестрорецкого кладбища.

Участники церемонии возложили цветы к новому памятнику и почтили память всех героев-пограничников минутой молчания.

памятник Светогорск Ленобласть Андрей Коробицын

