Госстройнадзор Ленобласти разрешил строительство школы на 825 мест в Лаголово

Новости Социум

Госстройнадзор Ленобласти разрешил строительство школы на 825 мест в Лаголово

Государственный строительный надзор Ленинградской области выдал разрешение на возведение школы на 825 мест в посёлке Лаголово. Объект построит группа компаний «Самолёт» в рамках соглашения с Правительством Ленинградской области.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Четырёхэтажное здание площадью 12 тысяч квадратных метров будет включать медиатеку, кабинет робототехники, студию звукозаписи, кабинет художественного творчества, конференц-зал и библиотеку. На фасаде школы появится изображение сокола — талисман проекта.

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что Лаголово только начинает свой путь развития, и старт получается правильным: школа приходит вместе с жильём, а не спустя годы после заселения новых домов.

«Здесь уже формируется полноценный набор социальной инфраструктуры: школа на 825 мест, детские сады, общественные пространства. У новой школы будет свой характер: на фасаде появится сокол, талисман проекта, а внутри запланированы медиатека, робототехника и студия звукозаписи. Сегодня семья выбирает не просто квартиру, а район, где ребёнку удобно учиться, а взрослым комфортно жить с первого дня. Поэтому качество социальной инфраструктуры становится частью конкуренции за покупателя», — подчеркнул Барановский.

Напомним, что у родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления: самостоятельно с 1 апреля, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или есть право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление ребёнка в школу, на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг, также в МФЦ или непосредственно в школе. 

Вторая волна записи проходит с 6 июля до 5 сентября. Подать заявление можно будет в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребёнка зачислят, если останутся места.

Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Евгений Барановский образование в Ленобласти
Новости Происшествия

Два автомобиля загорелись после аварии на трассе "Сортавала"

Одному пострадавшему потребовалась помощь медиков. 

Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское/ ВК

Серьезная авария произошла на трассе «Сортавала» 26 мая. После столкновения два автомобиля загорелись, передает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское.

По информации экстренной службы, в 11 часов дня на 16-м километре дороги столкнулись два транспортных средства, одно из которых было грузовым. Затем на месте ЧП начался пожар.

«К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово. Пожар ликвидирован. В результате ДТП пострадал один человек. Пострадавший передан сотрудникам скорой помощи», — указано в сообщении.

сортавала авария

