Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

Восьмилетняя жительница Петербурга, которую разыскивали с 7 апреля, нашлась в Краснодарском крае.

Как сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт», девочка была обнаружена сотрудниками полиции в Анапе около недели назад. Сейчас ребенок уже находится в Петербурге.

По данным экстренных служб, ребенка увезла из Петербурга биологическая мать, которая ранее была лишена родительских прав.

лиза алерт найдена жива Петербург
В РКН опровергли сообщения о сборе личных IP-адресов россиян

В Роскомнадзоре заявили, что ведомство не получает такие данные от операторов.

Роскомнадзор опроверг информацию о якобы сборе данных, позволяющих идентифицировать конкретных граждан по их IP-адресам.

В беседе с изданием «Ведомости» представители РКН напомнили, что в России действует приказ №51 от 28 февраля 2025 года. Согласно документу, операторы связи обязаны передавать в Роскомнадзор информацию об IP-адресах, которые назначаются техническому оборудованию, используемому в их сетях.

При этом в ведомстве подчеркнули, что эти сведения носят технический характер и не позволяют соотнести конкретный IP-адрес с конкретным пользователем. 

Ранее СМИ утверждали, что операторы, не передающие ведомству сведения об IP-адресах пользователей, начали сталкиваться с санкциями

