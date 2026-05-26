Главная / Новости / Два автомобиля загорелись после аварии на трассе "Сортавала"

Новости Происшествия

Два автомобиля загорелись после аварии на трассе "Сортавала"

Одному пострадавшему потребовалась помощь медиков. 

Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское/ ВК

Серьезная авария произошла на трассе «Сортавала» 26 мая. После столкновения два автомобиля загорелись, передает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское.

По информации экстренной службы, в 11 часов дня на 16-м километре дороги столкнулись два транспортных средства, одно из которых было грузовым. Затем на месте ЧП начался пожар.

«К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово. Пожар ликвидирован. В результате ДТП пострадал один человек. Пострадавший передан сотрудникам скорой помощи», — указано в сообщении.

сортавала авария
Для души Новости

Жителей Ленобласти 27 мая ждет резкое похолодание

В Ленинградской области 27 мая ожидается облачная погода.

Жителей Ленобласти 27 мая ждет резкое похолодание
Фото: freepik.

Временами пройдут небольшие и умеренные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днем — от +7 до +12 градусов.

Ленобласть погода Похолодание

