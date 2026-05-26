Одному пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Серьезная авария произошла на трассе «Сортавала» 26 мая. После столкновения два автомобиля загорелись, передает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское.

По информации экстренной службы, в 11 часов дня на 16-м километре дороги столкнулись два транспортных средства, одно из которых было грузовым. Затем на месте ЧП начался пожар.

«К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово. Пожар ликвидирован. В результате ДТП пострадал один человек. Пострадавший передан сотрудникам скорой помощи», — указано в сообщении.