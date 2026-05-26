Штормовое предупреждение действует в Ленинградской области

Сильные порывы ветра местами до 17 м/с фиксируются в регионе.

В Ленинградской области 26 мая действует штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр России. «Желтый» уровень погодной опасности был объявлен из-за усиления ветра.

«Ветер. Период предупреждения до 20 ч. 26 мая. Местами порывы 15-17 м/с», — передают синоптики.

В Рособрнадзоре рассказали, что можно взять школьникам с собой на ЕГЭ-2026

В ведомстве перечислили предметы, которые могут лежать у выпускников на столах по время экзаменов.

Рособрнадзор утвердил список разрешенных предметов для участников ЕГЭ-2026. Информация об этом появилась в обновленном постановлении ведомства, пишет РИА Новости.

На рабочем столе выпускника во время экзамена могут находиться исключительно экзаменационные материалы и выданные организаторами черновики. Также участникам разрешено иметь при себе черную гелевую ручку, лекарства, воду и перекус. При этом упаковка продуктов не должна создавать лишнего шума или мешать другим участникам процесса.

Для профильных предметов предусмотрен расширенный набор предсметров в зависимости от сдаваемой дисциплины. На экзамены по биологии, химии и географии разрешен непрограммируемый калькулятор, а на математику и физику можно принести линейку без справочной информации.

Кроме того, участникам предоставят дополнительные материалы в зависимости от предмета: орфографические словари (литература), компьютеры с ПО (информатика), оборудование для аудирования (иностранные языки), а также справочные пособия по географии и химии (карты, таблица Менделеева, таблица растворимости и ряд напряжений металлов).

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
