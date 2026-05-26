В Ленинградской области завершается посевная кампания

В Ленинградской области завершается посевная кампания

Аграрии Ленинградской области активно завершают посевные работы.

Зерновые культуры — пшеницу и ячмень — уже посеяли 92% хозяйств. Также активно ведется работа по посеву овощей и картофеля: по овощам выполнено 59% работ, по картофелю — 41%, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Видео: Александр Дрозденко.

В Кировском районе фермеры используют современную технику, в том числе умные цифровые сеялки точного высева. Компьютер в таких сеялках определяет необходимое количество семян на гектар на конкретном участке и высевает ровно столько, сколько нужно.

Областной бюджет выделяет субсидии на покупку техники, и эти вложения возвращаются в виде успешных урожаев.

Какой водой нужно поливать огурцы и помидоры, и почему это важно: отвечает агроном
Правильный полив — основа урожая. Однако каждая культура требует индивидуального подхода к температурному режиму воды. Агроном Людмила Шубина ра...
25.05.2026
Новости Происшествия

Два автомобиля загорелись после аварии на трассе "Сортавала"

Одному пострадавшему потребовалась помощь медиков. 

Два автомобиля загорелись после аварии на трассе "Сортавала" - Одному пострадавшему потребовалась помощь медиков.
Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское/ ВК

Серьезная авария произошла на трассе «Сортавала» 26 мая. После столкновения два автомобиля загорелись, передает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское.

По информации экстренной службы, в 11 часов дня на 16-м километре дороги столкнулись два транспортных средства, одно из которых было грузовым. Затем на месте ЧП начался пожар.

«К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово. Пожар ликвидирован. В результате ДТП пострадал один человек. Пострадавший передан сотрудникам скорой помощи», — указано в сообщении.

Водитель "Порше" устроил массовую аварию в Петербурге
Владелец спорткара превысил скорость, двигаясь по Арсенальной набережной, и спровоцировал ДТП. Фото: МВД по СПб и ЛО В Петербурге полиция устанавливае...
25.05.2026
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
12:06 25.05.2026
12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
08:27 25.05.2026
08:27 25.05.2026

Отключения электричества пройдут в Ленобласти на этой неделе: график
21:17 25.05.2026
21:17 25.05.2026

