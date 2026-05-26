Аграрии Ленинградской области активно завершают посевные работы.

Зерновые культуры — пшеницу и ячмень — уже посеяли 92% хозяйств. Также активно ведется работа по посеву овощей и картофеля: по овощам выполнено 59% работ, по картофелю — 41%, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В Кировском районе фермеры используют современную технику, в том числе умные цифровые сеялки точного высева. Компьютер в таких сеялках определяет необходимое количество семян на гектар на конкретном участке и высевает ровно столько, сколько нужно.

Областной бюджет выделяет субсидии на покупку техники, и эти вложения возвращаются в виде успешных урожаев.