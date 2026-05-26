Нижегородского сына миллионера не стали арестовывать за пьяное ДТП

Нижегородского сына миллионера не стали арестовывать за пьяное ДТП

После аварии молодой человек отправился в бар, откуда записывал видео о своей безнаказанности. Суд избрал виновнику резонансного ДТП запрет определенных действий.

Суд в Нижнем Новгороде избрал меру пресечения наследнику одного из богатейших предпринимателей региона по делу о резонансной аварии. Молодому человеку, ранее севшему пьяным за руль и устроившему ДТП, запрещено посещать бары и другие увеселительные заведения, пользоваться интернетом, управлять автомобилем и контактировать со свидетелями по делу. Об этом 26 мая сообщают СМИ.

Напомним, ранее 21-летний сын покойного миллионера, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем кабриолета Mercedes, совершил массовое ДТП. После аварии фигурант дела стал вести трансляции, в которых открыто употреблял спиртное и заявлял, что ему ничего не будет.

На заседании суда обвиняемый полностью признал свою вину. 

Когда в июне ждать детских пособий и пенсий: график выплат

СФР опубликовал график выплат на июнь 2026 года.

Социальный фонд России  представил график выплат пособий и пенсий на июнь 2026 года. В ведомстве напоминают, что если установленная дата зачисления выпадает на выходной или праздничный день, средства поступают на счета получателей заранее.

Для тех, кто получает выплаты через кредитные организации, установлен следующий порядок: 3 июня поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособия по беременности и родам, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, а также пособия на детей военнослужащих.

Выплата из средств материнского капитала будет произведена 5 июня, а 8 июня — пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей. Выплата пенсий через банки запланирована на 5, 10, 18 и 22 июня. Гражданам, получающим средства через отделения Почты России, выплаты будут доставляться в период с 4 по 30 июня в соответствии с графиком работы вашего почтового отделения.

В Соцфонде напомнили, что зачисление средств на счета осуществляется в течение всего рабочего дня, поэтому при отсутствии поступлений в утренние часы Фонд рекомендует дождаться окончания дня.

