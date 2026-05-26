В первом квартале 2026 года в Ленинградской области зафиксирована положительная динамика. Число пациентов с наркологическими диагнозами и количество профильных госпитализаций заметно сократилось. Итоги работы по борьбе с потреблением запрещенных веществ были подведены на заседании антинаркотической комиссии Ленинградской области под председательством вице-губернатора по безопасности Ярослава Серова.

Согласно озвученным данным, число лиц с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» снизилось на 4%, а количество госпитализаций пациентов с наркозависимостью сократилось на 12%. Особенно заметен прогресс в Бокситогорском районе, где уровень зарегистрированных наркопреступлений упал на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе обсуждения участники заседания подчеркнули важность доступности медицинской помощи. На сегодняшний день в регионе функционируют два специализированных диспансера на 313 койко-мест, а также сеть из 22 наркологических кабинетов. Помимо лечебной базы, в Ленобласти уделяют внимание развитию системы реабилитации и профилактики при участии социально ориентированных НКО. В 2025 году в СМИ было размещено около 4 тысяч материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни.

«Комплексная работа органов власти, медицинских учреждений, правоохранительных структур и общественных организаций направлена на дальнейшее укрепление общественного здоровья в Ленинградской области.», - отметили в антинаркотической комиссии.