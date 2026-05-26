Главная / Новости / В Гатчинском округе очистили берега реки после вмешательства прокуратуры

Новости Социум

В Гатчинском округе очистили берега реки после вмешательства прокуратуры

Природоохранная прокуратура добилась ликвидации свалки на берегах реки Колпанской.

Фото: Прокуратура Ленинградской области

В Гатчинском округе Ленинградской области очистили берега реки Колпанской после вмешательства прокуратуры.

Проверка ведомства, инициированная после жалобы местного жителя, подтвердила нарушения экологического законодательства. Сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили, что прибрежная полоса реки в районе деревни Малые Колпаны и микрорайона Аэродром была загрязнена бытовыми и производственными отходами.

«По результатам проверки природоохранной прокуратурой приняты меры по устранению выявленных нарушений. В настоящее время работы по уборке мусора с прибрежной зоны, береговой полосы и акватории реки Колпанская завершены», — заявили в ведомстве.

Гатчинский округ прокуратура
Новости Происшествия

Нижегородского сына миллионера не стали арестовывать за пьяное ДТП

После аварии молодой человек отправился в бар, откуда записывал видео о своей безнаказанности. Суд избрал виновнику резонансного ДТП запрет определенных действий.

Суд в Нижнем Новгороде избрал меру пресечения наследнику одного из богатейших предпринимателей региона по делу о резонансной аварии. Молодому человеку, ранее севшему пьяным за руль и устроившему ДТП, запрещено посещать бары и другие увеселительные заведения, пользоваться интернетом, управлять автомобилем и контактировать со свидетелями по делу. Об этом 26 мая сообщают СМИ.

Напомним, ранее 21-летний сын покойного миллионера, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем кабриолета Mercedes, совершил массовое ДТП. После аварии фигурант дела стал вести трансляции, в которых открыто употреблял спиртное и заявлял, что ему ничего не будет.

На заседании суда обвиняемый полностью признал свою вину. 

Нижний Новгород авария

