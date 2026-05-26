Природоохранная прокуратура добилась ликвидации свалки на берегах реки Колпанской.
В Гатчинском округе Ленинградской области очистили берега реки Колпанской после вмешательства прокуратуры.
Проверка ведомства, инициированная после жалобы местного жителя, подтвердила нарушения экологического законодательства. Сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили, что прибрежная полоса реки в районе деревни Малые Колпаны и микрорайона Аэродром была загрязнена бытовыми и производственными отходами.
«По результатам проверки природоохранной прокуратурой приняты меры по устранению выявленных нарушений. В настоящее время работы по уборке мусора с прибрежной зоны, береговой полосы и акватории реки Колпанская завершены», — заявили в ведомстве.