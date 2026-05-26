В Ленобласти в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт дорог, ведущих к школам, университетам и другим образовательным учреждениям. В адресной программе уже пять объектов.

Уже сейчас ведутся работы в районе Ермилово на отрезке длиной около 25 км, где срезан старый асфальт и начата укладка нового. Также работы проводятся вдоль Ропши на участке протяженностью 4 км, где уже отработала фреза.

В скором времени ремонт начнется в Винницах, Подпорожье и на подъезде к станции Любань.