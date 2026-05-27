weather 5.6°
$ 71.67
83.30

Главная / Новости / Над регионами России ночью сбили 140 украинских БПЛА

Новости СВО Главное

Над регионами России ночью сбили 140 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских БПЛА над регионами РФ в течение прошедшей ночи, сообщили в Минобороны России.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

Дроны самолетного типа уничтожали над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

ВСУ атаковали Севастополь комбинированно, применив различные воздушные средства и, по предварительным данным, ракеты Storm Shadow. Также было сбито более 20 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Вам будет интересно
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Лидеры стран Европы заявили об эскалации конфликта после удара по военным объектам на Украине с применением ракеты «Орешник». В Париже, Берлине и Брюс...
25.05.2026
6090

Теги

Беспилотник БПЛА СВО минобороны
Новости Социум Главное

Жители Ленобласти все чаще выбирают электронные квитанции

В Ленобласти 38% клиентов ЕИРЦ ЛО уже используют электронные квитанции за коммунальные услуги. Это данные компании по итогам апреля 2026 года.

Около 60% потребителей по-прежнему получают бумажные платежные документы.

Жители Ленобласти все чаще выбирают электронные квитанции - В Ленобласти 38% клиентов ЕИРЦ ЛО уже используют электронные квитанции за коммунальные услуги.
Фото: freepik

Однако использование цифровых сервисов становится все более популярным среди жителей региона, отметили в организации. Через личный кабинет ЕИРЦ ЛО можно оперативно получать квитанции, передавать показания счетчиков, оплачивать услуги ЖКХ и направлять обращения специалистам. Сервис доступен как на сайте компании, так и в мобильном приложении.

Специалисты ЕИРЦ ЛО напоминают о необходимости своевременно передавать показания приборов учета — до 25 числа каждого месяца. Также жителям региона рекомендуется следить за сроками поверки счетчиков, чтобы избежать расчетов по нормативу и связанных с этим дополнительных расходов.

Теги

Ленобласть ЕИРЦ электронные квитанции

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться