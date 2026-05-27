Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских БПЛА над регионами РФ в течение прошедшей ночи, сообщили в Минобороны России.
Дроны самолетного типа уничтожали над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
ВСУ атаковали Севастополь комбинированно, применив различные воздушные средства и, по предварительным данным, ракеты Storm Shadow. Также было сбито более 20 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.