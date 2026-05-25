Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

Лидеры стран Европы заявили об эскалации конфликта после удара по военным объектам на Украине с применением ракеты «Орешник». В Париже, Берлине и Брюсселе выступили с осуждением произошедшего, о чем сообщили европейские политики в своих соцсетях и официальных заявлениях.

«Франция осуждает это нападение и применение баллистической ракеты «Орешник», — написал президент Франции Эмманюэль Макрон и добавил, что Париж продолжит поддерживать Киев и выступать за укрепление безопасности Европы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал произошедшее «безжалостной эскалацией» и сообщил, что Берлин также продолжит оказывать помощь Украине. С осуждением ударов также выступили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Марк Карни и глава евродипломатии Кая Каллас. Последняя заявила, что применение «Орешника» стало частью «тактики запугивания» и «балансированием на грани ядерной войны».

Напомним, 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России.

"Переполнило чашу терпения": ВС РФ начинают нанесение ударов по предприятиям ВПК и центрам принятия решений в Киеве

Российская армия приступает к последовательному нанесению системных ударов по объектам украинского ВПК и центрам принятия решений в Киеве в ответ на теракт ВСУ в Старобельске. Об этом заявили в МИД РФ.

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением после террористической атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. В ответ на теракт Вооруженные силы РФ начинают последовательные удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса и центрам принятий решений в Киеве.

«Хунта Зеленского и её западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребёнка 1989 года и ряда других значимых международных актов», — заявили в российском МИД.

Как подчеркнули в дипведомстве, террористическая атака по колледжу, где находились дети, «переполнило чашу терпения». Российская армия приступает к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в украинской столице, в том числе места «проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение». Также ударам будут подвержены центры принятия решений и командные пункты.

«В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского», — добавили в МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин осудил киевский режим за удар по общежитию колледжа в Старобельске, где находились студенты. В результате трагедии погиб 21 учащийся. В ответ на террористическую атаку ВСУ российские войска нанесли массированный удар по различным военным объектам на территории Украины, в том числе баллистическими ракетами «Орешник».

