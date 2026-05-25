Лидеры стран Европы заявили об эскалации конфликта после удара по военным объектам на Украине с применением ракеты «Орешник». В Париже, Берлине и Брюсселе выступили с осуждением произошедшего, о чем сообщили европейские политики в своих соцсетях и официальных заявлениях.

«Франция осуждает это нападение и применение баллистической ракеты «Орешник», — написал президент Франции Эмманюэль Макрон и добавил, что Париж продолжит поддерживать Киев и выступать за укрепление безопасности Европы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал произошедшее «безжалостной эскалацией» и сообщил, что Берлин также продолжит оказывать помощь Украине. С осуждением ударов также выступили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Марк Карни и глава евродипломатии Кая Каллас. Последняя заявила, что применение «Орешника» стало частью «тактики запугивания» и «балансированием на грани ядерной войны».

Напомним, 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России.