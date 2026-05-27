Главная / Новости / 16-летний студент устроил «гонки» с полицией в Тихвине

Новости Происшествия

16-летний студент устроил «гонки» с полицией в Тихвине

В ночь на 26 мая сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль «Митсубиси Лансер» в Тихвине, однако водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. Началось преследование.

На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал, тогда полицейским пришлось применить табельное оружие. В результате автомобиль удалось остановить у дома по улице Новоселов в деревне Сарка. Однако водитель попытался скрыться, выбежав из машины, но был задержан полицейскими.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Лихачом оказался 16-летний житель Тихвина, студент-первокурсник одного из техникумов города Волхова. Подросток был доставлен в отдел полиции и после проведения проверочных мероприятий передан матери.

Автомобиль отправлен на спецстоянку. В отношении нарушителя составлено три административных протокола. Проверочные мероприятия продолжаются.

полиция погоня Тихвин студент Леноласть Мвд
Для души Новости

Спасатели освободили чайку, запутавшуюся в рыбацких снастях в Ломоносове

В Ломоносове спасатели ПСП «Красная горка» освободили чайку, которая запуталась в рыбацких снастях.

Видео: ПСП «Красная горка», ВК

Отдыхающие обнаружили раненную чайку на берегу. Выяснилось, что ее крылья и лапы были стянуты леской и осколками от сломанного спиннинга. По словам очевидцев, незадолго до этого на этом месте рыбачил человек, который, по всей видимости, оставил после себя мусор.

Спасатели пришли на помощь пострадавшей птице и освободили ее.

спасли чайку спасатели Ломоносов

