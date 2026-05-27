В ночь на 26 мая сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль «Митсубиси Лансер» в Тихвине, однако водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. Началось преследование.

На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал, тогда полицейским пришлось применить табельное оружие. В результате автомобиль удалось остановить у дома по улице Новоселов в деревне Сарка. Однако водитель попытался скрыться, выбежав из машины, но был задержан полицейскими.

Лихачом оказался 16-летний житель Тихвина, студент-первокурсник одного из техникумов города Волхова. Подросток был доставлен в отдел полиции и после проведения проверочных мероприятий передан матери.

Автомобиль отправлен на спецстоянку. В отношении нарушителя составлено три административных протокола. Проверочные мероприятия продолжаются.