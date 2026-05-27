В Ленинградской области уменьшилось число пациентов с наркозависимостью

По данным комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, в первом квартале 2026 года наблюдается сокращение употребления наркотических веществ.

Число госпитализаций пациентов с наркозависимостью уменьшилось на 12%, а количество лиц с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» — на 4%. Особенно заметное снижение зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков отмечено в Бокситогорском районе — на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для оказания наркологической помощи в регионе функционируют два специализированных диспансера на 313 мест и 22 районных наркологических кабинета, сообщили на заседании антинаркотической комиссии.

С 25 мая по 26 июня в Ленинградской области проходит месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. О фактах незаконного оборота наркотиков, местах сбыта, наркопритонах, а также о надписях с признаками рекламы запрещённых веществ можно сообщить по телефонам районных отделов Министерства внутренних дел. 

Напоминаем, что зависимость от наркотиков приводит к утрате контроля над своей жизнью, что ведёт к ухудшению качества жизни и снижению уровня ответственности. Отказ от наркотиков — это не только забота о себе, но и ответственность перед обществом.

Спасатели освободили чайку, запутавшуюся в рыбацких снастях в Ломоносове

В Ломоносове спасатели ПСП «Красная горка» освободили чайку, которая запуталась в рыбацких снастях.

Отдыхающие обнаружили раненную чайку на берегу. Выяснилось, что ее крылья и лапы были стянуты леской и осколками от сломанного спиннинга. По словам очевидцев, незадолго до этого на этом месте рыбачил человек, который, по всей видимости, оставил после себя мусор.

Спасатели пришли на помощь пострадавшей птице и освободили ее.

