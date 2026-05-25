Полиция нашла у дилера в холодильнике более 1,3 кг наркотиков

В Мурино полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков.

В квартире задержанного в холодильнике найдены два полимерных контейнера с камнеобразным веществом общей массой 942,8 грамма и более 100 пакетиков, в которых содержалось порошкообразное и растительное вещество. Также изъяты электронные весы и упаковочный материал. Общий вес изъятого составил более 1300 граммов.

Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Экспертиза показала, что в одном из контейнеров хранилось синтетическое наркотическое средство массой 226,1 грамма. Остальные изъятые вещества также будут исследованы.

Оперативники установили, что подозреваемый занимался незаконным сбытом наркотиков контактным способом на территории Петербурга и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

