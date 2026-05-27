В ходе СВО погиб житель Бокситогорского района Ленобласти Роман Панов.
Церемония прощания с бойцом состоится 27 мая в храме «Воскресение Словущее» в Пикалево. Его похоронят на гражданском кладбище в Ефимовском городском поселении.
Роман Панов родился 21 февраля 1971 года, окончил профессиональное училище по специальности «монтажник», затем проходил срочную службу в Вооруженных силах в должности командира отделения механиков. В последние годы мужчина работал газосварщиком на Тихвинском вагоностроительном заводе. Весной 2023 года он заключил контракт в Минобороны РФ.