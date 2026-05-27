weather 5.6°
$ 71.67
83.30

Главная / Новости / Житель Бокситогорского района Роман Панов погиб в зоне СВО

Новости СВО

Житель Бокситогорского района Роман Панов погиб в зоне СВО

В ходе СВО погиб житель Бокситогорского района Ленобласти Роман Панов.

Церемония прощания с бойцом состоится 27 мая в храме «Воскресение Словущее» в Пикалево. Его похоронят на гражданском кладбище в Ефимовском городском поселении.

Житель Бокситогорского района Роман Панов погиб в зоне СВО - Церемония прощания с бойцом состоится 27 мая.
Фото: Бокситогорский район #Мывместе, ВК

Роман Панов родился 21 февраля 1971 года, окончил профессиональное училище по специальности «монтажник», затем проходил срочную службу в Вооруженных силах в должности командира отделения механиков. В последние годы мужчина работал газосварщиком на Тихвинском вагоностроительном заводе. Весной 2023 года он заключил контракт в Минобороны РФ.

Вам будет интересно
Президент России подписал новый закон о списании кредитов участникам СВО
Теперь льгота будет распространяться на военнослужащих, заключивших контракт с мая 2026 года. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяю...
25.05.2026
256

Теги

погиб военный Бокситогорский район Ленобласть СВО
Новости Социум Главное

Жители Ленобласти все чаще выбирают электронные квитанции

В Ленобласти 38% клиентов ЕИРЦ ЛО уже используют электронные квитанции за коммунальные услуги. Это данные компании по итогам апреля 2026 года.

Около 60% потребителей по-прежнему получают бумажные платежные документы.

Жители Ленобласти все чаще выбирают электронные квитанции - В Ленобласти 38% клиентов ЕИРЦ ЛО уже используют электронные квитанции за коммунальные услуги.
Фото: freepik

Однако использование цифровых сервисов становится все более популярным среди жителей региона, отметили в организации. Через личный кабинет ЕИРЦ ЛО можно оперативно получать квитанции, передавать показания счетчиков, оплачивать услуги ЖКХ и направлять обращения специалистам. Сервис доступен как на сайте компании, так и в мобильном приложении.

Специалисты ЕИРЦ ЛО напоминают о необходимости своевременно передавать показания приборов учета — до 25 числа каждого месяца. Также жителям региона рекомендуется следить за сроками поверки счетчиков, чтобы избежать расчетов по нормативу и связанных с этим дополнительных расходов.

Теги

Ленобласть ЕИРЦ электронные квитанции

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться