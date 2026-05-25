Президент России подписал новый закон о списании кредитов участникам СВО

Теперь льгота будет распространяться на военнослужащих, заключивших контракт с мая 2026 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий социальную поддержку участников СВО. Теперь правом на списание старых кредитов обладают военнослужащие, заключившие контракт с мая 2026, а также их супруги. Об этом сообщает РИА Новости.

Условием для списания остается наличие вступившего в силу до указанной даты судебного акта о взыскании задолженности или предъявленного к исполнению исполнительного листа. Ограничение по сумме задолженности сохраняется. Списанию подлежат долги, не превышающие в совокупности 10 миллионов рублей. 

Отметим, что ранее закон распространялся на военнослужащих, кто заключил контракт не ранее 1 декабря 2024 года.

Жителей Волхова предупредили об отключении воды 26 мая

Перебои в водоснабжении ожидаются в ночное время суток. 

В ночь на 26 мая в городе Волхове Ленинградской области проведут ремонт на водоочистных сооружениях. В связи с этим с полуночи до 4:00 часов будет приостановлено водоснабжение, сообщает «Леноблводоканал».

«На время работ для жителей осуществляется подвоз воды по требованию. Оставить заявку и уточнить оперативную информацию по ходу работ можно по круглосуточному номеру ситуационного центра »Леноблводоканала«: 8(812)409-00-01», — сообщили на предприятии.

