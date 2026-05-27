В Ленобласти задержали мужчину, который публично оправдывал экстремизм и терроризм в интернете, сообщили в Управлении ФСБ России по СПб и ЛО.

По данным следствия, мужчина в открытых телеграм-чатах антироссийской направленности оставлял комментарии, где он оправдывал теракты в России и призывал к насилию по национальному признаку.

Против мужчины 1977 года рождения возбудили уголовные дела по статьям о публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности. Задержанный находится под стражей, ведется следствие.