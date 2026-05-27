В Петербурге суд отправил под стражу заместителя начальника отдела в ИФНС №17 Зулфигара Исмаилова. Чиновника подозревают в том, что он за деньги передавал постороннему человеку секретные сведения о налогоплательщиках, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, еще в декабре 2023 года Исмаилов договорился с некой женщиной о систематическом предоставлении ей информации о компаниях и предпринимателях. За это он получил не менее 300 тысяч рублей.

Задержали Исмаилова 25 мая 2026 года. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: получение крупной взятки, превышение полномочий и разглашение налоговой тайны. Его арестовали до 24 июля.