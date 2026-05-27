В Петербурге арестовали замначальника отдела ИФНС за слив налоговой тайны

Новости Происшествия

В Петербурге арестовали замначальника отдела ИФНС за слив налоговой тайны

В Петербурге суд отправил под стражу заместителя начальника отдела в ИФНС №17 Зулфигара Исмаилова. Чиновника подозревают в том, что он за деньги передавал постороннему человеку секретные сведения о налогоплательщиках, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Фото: Freepik.

По данным следствия, еще в декабре 2023 года Исмаилов договорился с некой женщиной о систематическом предоставлении ей информации о компаниях и предпринимателях. За это он получил не менее 300 тысяч рублей.

Задержали Исмаилова 25 мая 2026 года. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: получение крупной взятки, превышение полномочий и разглашение налоговой тайны. Его арестовали до 24 июля.

взятка ИФНС Петербург арест налоговая тайна
Спасатели освободили чайку, запутавшуюся в рыбацких снастях в Ломоносове

В Ломоносове спасатели ПСП «Красная горка» освободили чайку, которая запуталась в рыбацких снастях.

Видео: ПСП «Красная горка», ВК

Отдыхающие обнаружили раненную чайку на берегу. Выяснилось, что ее крылья и лапы были стянуты леской и осколками от сломанного спиннинга. По словам очевидцев, незадолго до этого на этом месте рыбачил человек, который, по всей видимости, оставил после себя мусор.

Спасатели пришли на помощь пострадавшей птице и освободили ее.

спасли чайку спасатели Ломоносов

